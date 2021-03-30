Battalgazi’de köşe bucak dezenfekte ediliyor

Malatya’nın Battalgazi İlçesi’nde Covid-19 salgınına karşı hijyen ve dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam eden Battalgazi Belediyesi, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı korona virüs haritası üzerine çalışmalarına hız vererek, ilçedeki iş yerlerinde ve okullarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışmaları başlattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı caddeler, mahalleler, sağlık ocakları, kamu kurumları, eczaneler, camiler, iş yerleri, otobüs durakları ve parklar başta olmak üzere bugüne kadar ilçede 6 binin üzerinde alanda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi, Sağlık Bakanlığının korona virüs haritasında Malatya’nın yüksek riskli iller arasına tekrar girmesi üzerine çalışmalarına hız verdi.

Kışla ve Kanalboyu caddesinde bulunan işyerlerinde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiren ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Malatya Vergi Dairesi ve yüz yüze eğitimin başladığı okullar arasında bulunan Kemal Özalper İlkokulu’nda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Özelikle vatandaşların toplu olarak bulundukları ve kullandıkları alanları dezenfekte eden ekipler, hava yoluyla veya direkt temasla etkileşim içerisine girilen alanlara da özenle eğildi. Yapılan bu özverili çalışmalar vatandaşlardan büyük takdir toplarken, dezenfeksiyon çalışmalarının diğer okullarda ve kamu kuruluşlarında da devam edeceği belirtildi.

Esnaflardan Başkan Güder’e teşekkür

Yapılan bu kapsamlı çalışmaları değerlendiren Sinan Karabulut isimli bir esnaf, “Yıllardır kışla caddesinde esnaflık yapmaktayım. Battalgazi Belediyesi ekipleri, dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdi. Başkanımıza yapılan çalışmalardan dolayı kendisine minnettarız. Bu çalışmalar ara ara yapılıyor zaten. Kendisini çok seviyoruz, Allah yar ve yardımcısı olsun” derken, Melek Kılıç isimli bir esnaf ise, “1 yıldır Malatya’dayım. Diğer ilçelerden herhangi bir gözlemim olmadı ama Battalgazi Belediyesi, korona virüs salgınına karşı çok hassas ve dikkatli çalışıyor. Kendim buna bizzat şahit oldum. Çalışmalardan memnunuz. Teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde Battalgazi Belediyesi’nin büyük bir gayretle çalıştığının altını çizen Saim Güner isimli bir esnaf da, “Yaklaşık 8 yıldır Battalgazi’de ikamet ediyorum. Şunu belirtmek isterim ki, hiçbir zaman bir belediye kapıya maske getirmedi. Maskenin bulunmadığı dönemde Battalgazi Belediyesi kapımıza kadar gelerek maske verdiler. Dükkanlarımız düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Hizmetler yerinde. Osman Güder başkanımızın işi gücü rast gelsin” ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Boğdu isimli bir esnafta ise “Yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediyesi ve Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Süreçte de sürekli olarak ilaçlama yapılıyordu. Biz kendisinden memnunuz, razıyız. Sağ olsun var olsun” dedi.