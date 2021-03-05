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Battalgazi’de depremzedelere 697 bin TL nakdi yardım

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından geçen yıl depremzedelere 697 bin TL nakdi yardım ulaştırıldı.

MALATYA 05.03.2021, 15:00
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Battalgazi’de depremzedelere 697 bin TL nakdi yardım

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından geçen yıl depremzedelere 697 bin TL nakdi yardım ulaştırıldı.

Battalgazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adnan Fırat, 2020 yılında yapılan yardımları değerlendirdi. Fırat, “24 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen deprem sonrasında, mevcut yardım faaliyetlerimize ek olarak, 400 aileye 2 bin ton ek kömür, evi depremden hasar gören 390 aileye ev onarım, eşya amaçlı 697 bin 855 TL nakdi yardım, 10 bin gıda kolisi ile elektrikli ısıtıcı, battaniye, kıyafet yardımları yapılmıştır” dedi.

Fırat, deprem yardımları devam ederken korona virüsün Türkiye’de ilk ortaya çıktığı 11 Mart 2020 tarihinde korona virüs konusunda da çalışma yaptıklarını bildirerek, “Sayın Kaymakamımız Abdül Kadir Duran’ın talimatlarıyla farklı kamu kurum ve kuruluşlarının da personel ve araç destekleriyle Vefa Sosyal Destek Grubunu kurduk. Vakfımız Battalgazi Vefa Sosyal Destek Grubunun kontrol merkezi olarak oluşturulan 17 ekip ile çalışmalara başlandı. Vakfımız, gerek yetişmiş ve bölgeye hakim personeli, gerek yılların kazandırdığı bilgi birikimi ve gerekse de fiziki koşullarıyla Vefa Sosyal Destek Grubunun en önemli paydaşı olarak görev almıştır. Bu kapsamda Battalgazi Vefa Sosyal Destek Grubuna gelen 21 bin 378 talep karşılanmıştır. Kaymakamımız Sayın Abdül Kadir Duran’ın talimatlarıyla 65 yaş üstü yalnız yaşayan 129 aileye düzenli olarak ekmek, gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı” İfade etti.

Fırat, “ 6 bin 12 ailemize gıda paketi 400 aileye un, 160 aileye temizlik malzemesi, 204 aileye hasta ve çocuk bezi 3 bin 900 adet ekmek yardımları yapılmıştır. Bunun yanında Kaymakamımız Sayın Abdül Kadir Duran başkanlığında 100 yaş ve üzeri 33 ailemiz ile şehit yakınlarımız bu süreçte ziyaret edilerek gıda, temizlik malzemesi ve çeşitli hediyeler verilmiştir. Pandemiden dolayı mağdur olan 625 esnafımıza 156 bin 250 TL değerinde alışveriş çeki desteği sağlanmıştır. 26 bin 670 ailemize Cumhurbaşkanımız tarafından gönderilen kolonya ve maskeler muhtarlarımız aracılığıyla dağıtılmıştır. Vefa Sosyal Destek Grubunun faaliyetleri devam ederken, Vakfımız pandemi ile mücadele kapsamında yoğun bir şekilde çalışmıştır. Bu kapsamda ihtiyaç sahipleri Vakfımızca tespit edilerek 3 milyon TL ye yakın ek nakdi yardım yapılmıştır. Bu süreçte vatandaşlarımızın evde kalma zorunluluğundan dolayı şahsen yapılması gereken başvuruları telefonla alınarak yardım başvuruları daha konforlu hale getirilmiştir. Vakfımız hem depremin hem de pandeminin halkımız üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek adına her zamankinden çok daha yoğun çalışmış, gerek vakıf personellerimizin gerekse de diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştık. Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını dinledik. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını çözmeye çalıştık” şeklinde konuştu.
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