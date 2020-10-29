Battalgazi’de Covid-19 ile mücadelede taviz yok

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, küresel bir tehdit olma özelliğini koruyan Covid-19 virüsüne karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, ilçede düzenli periyotlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Battalgazi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de 11 Mart tarihinde ilk vakaya rastlanılan Covid-19 virüsü salgınına karşı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, küresel bir tehdit olma özelliğini koruyan salgına karşı ilçede dezenfeksiyon işlemi yapmadık yer bırakmıyor. Vatandaşların sağlığını her şeyin üstünde tutan çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, sağlık ocakları, parklar, esnaflar, muhtar evleri, pazar yerleri, taksi durakları ve ilçede ikamet eden tüm vatandaşların apartman girişlerinde periyodik olarak dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyor. Oluşabilecek bakteri ve virüs tehditlerini en aza indirmek amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında, özellikle cuma namazlarını eda etmek isteyen vatandaşların sağlığı ve güvenliği açısından, perşembe günü namaz kılınacak camilerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Vatandaşlara temizlik, maske, mesafe hatırlatması

Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların salgın tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar aynı titizlikle sürdürüleceği bildirilirken, vatandaşlara maske kullanımı, kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına hassasiyet göstermeleri konusunda hatırlatmada bulunuldu. Öte yandan Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, dezenfeksiyon çalışmalarının ardından cadde ve sokaklarda 7/24 esasına göre temizlik çalışmalarını sürdürüyor.