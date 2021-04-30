Battalgazi semt kütüphanesi için çalışmalar son sürat

Geleceğin teminatı genç nesillere büyük değer veren Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Merkez Beydağı Mahallesinde yapımına hızla devam edilen ve en kısa sürede tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulacak olan Battalgazi Semt Kütüphanesi’nin inşaat çalışmalarını inceledi.

‘İnsana, Bilime, Bilgiye ve Kitaba Dost Battalgazi Belediyesi’ tarafından Merkez Beydağı Mahallesi TOKİ parkı yan kısmında bulunan 500 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen Battalgazi Semt Kütüphanesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların, özellikle gençlerin yoğun talebi üzerine ilçenin kalabalık nüfusuna sahip ve Cemal Gürsel, Yavuz Selim ve Başharık Mahallelerinin kesişme noktası olan bir lokasyonda inşa edilen Semt Kütüphanesi’nde yürütülen çalışmaları yakından takip eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Güder, ilçeye örnek bir kütüphane kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve en ince ayrıntıların bile düşünüldüğü Semt Kütüphanesi içerisinde okuma salonlarından çalışma odalarına, bilgisayar odalarından çocuk aktivite odalarına, kitap bölümlerinden ofislere, kafeteryasına, mescitlere, bay-bayan ve engelli lavaboları yer alacak.

Öte yandan kütüphanede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebiyle ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri de yeni normale uygun olarak dizayn edilecek.

“Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor”

Çalışmaların titiz şekilde yürütüldüğünün altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gençlere rahat bir ortamda ders çalışma imkanı sunacak olan Kütüphanemizin devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Çalışmalarımız hummalı bir şekilde sürüyor. İnşallah kısa süre içerisinde buranın yapımını tamamlayarak, öğrencilerimizin istifadesine sunacağız. Ders çalışmak için çocuklarımız buraya geldiğinde tüm ihtiyaçlarını bu güzel mekanda rahatça karşılayabilecek. Vatandaşa hizmet bizim öncelikli görevimizdir. Bizler hizmet etmeyi kendimize her daim şiar edindik. Battalgazi Belediyesi olarak okuyan Battalgazi’ye örnek bir kütüphane kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.