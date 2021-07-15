Başkan Söylemez’den 15 Temmuz mesajı

Memur Sen Malatya il temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, 15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kalkışılan darbe girişiminin 5’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayarak, “O gece istiklal için sela okuyanlar, ihanet için bela okuyanları mağlup etti” ifadelerini kullandı.

Başkan Hüseyin Söylemez yayımladığı mesajda, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini belirterek, o gece milletin ve tarihin direndiğini ifade etti. Başkan Söylemez, “15 Temmuz işgal girişiminin üzerinden tam beş yıl geçti. O gecenin adil şahitleri olarak bugünden geriye baktığımızda eğer o gece aziz millet gövdesini siper edip darbeyi engellememiş olsaydı. Ülkemizin dolayısıyla bu ülkenin yerlilerinin başına neler gelebileceğini daha net bir şekilde görebiliyoruz artık. 15 Temmuz 2016, Emperyalizmin taşeron örgütü olan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün bağımsızlığımıza darbe vurmak, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak, milletimizin idare ve egemenlik üzerindeki tasarruf yetkisini okyanus ötesine aktarmak suretiyle Türkiye’yi işgal etme girişiminin bozguna uğrayarak geri çekildiği gündür. O gece, millet direndi. O gece, tarih direndi O gece, dünyanın dört bir yanında mazlumların ellerini semaya açarak ettikleri dualar arşa ulaşırken, bu toprakları bize vatan kılan tertemiz inanç direndi. O gece yüreklerde iman, meydanlarda milyonlarca şuurlu insan vardı. O gece “sen, ben yok, sadece biz ve milyonlarca nurlu yüz vardı. Darbenin taşeronu FETÖ’ye de FETÖ’nün patronu üst akıl denen küresel çeteye de zilleti yaşattı. O gece istiklal için sela okuyanlar, ihanet için bela okuyanları mağlup etti” ifadelerine yer verdi.

“15 Temmuz kutlu bir direniştir”

Darbe girişimi gecesi meşruiyetini milleten alan siyasal iktidarı ortadan kaldırmaya yönelik bir kalkışmanın olduğunu vurgulayan Söylemez’in mesajında, "O gece, emperyalizmin taşeronu FETÖ devletimizin arterlerine; emniyet ve asayişe, yargıya, orduya sinsice sızarak milletimizin silahlarıyla yine milletimize silah doğrulttu. Meşruiyetini milletten alan siyasal iktidarı ortadan kaldırmaya, Türkiye’mizi efendilerine peşkeş çekebileceklerini sandılar. 15 Temmuz kutlu bir direniştir. 15 Temmuz, özgürlük ve bağımsızlık bildirisidir. 15 Temmuz, hüküm gecesiydi O gece, tarihin içinde, küresel emperyalizme düğüm atılırken tam bağımsızlık bayrağı, tüm haşmetiyle o gece göndere çekildi; Özgürlüğün resmi, fert fert o gece bir kere daha çizildi. O gece, emperyalist kurguların yerle bir edildiği, taşeronlarının derdest edilerek bir ülkenin tam bağımsızlık idealine yürüdüğü gecedir. Fakat başaramadılar. Kökleri tarihin derinliklerine kadar inmiş bu aziz milleti diz çöktüremediler” denildi.

Milletin Cumhurbaşkanının çağrısına uyarak darbecilere karşı ölüm pahasına iradesine sahip çıktığını hatırlatan Söylemez mesajında, "Millet, cumhurbaşkanının çağrılarına uyarak darbecilere karşı sokaklara indi ve iradesine ölüm pahasına sahip çıkacağını gösterdi. Hainler 35 uçakla millete ve kurumlarına bomba yağdırmış, 37 helikopterle masum insanlara yaylım ateşi açmış, 74’ü tank olmak üzere 246 zırhlı aracı vatandaşlarımızın üzerine sürmüş, 3 gemiyi muhtemel olaylar için hazır bekletmiş, 3 bin 992 otomatik tüfek kullanarak stratejik kurumlara saldırmış, direnen halkı kurşun yağmuruna tutmuştu. İşte o gece, bu mübarek ülkenin istiklaline ve istikbaline baş koymuş 251 vatanperver insanımız şehit, 2 bini aşkın kahramanımız gazi olmuştur" ifadelerini kullandı.

“Ülkenin binlerce sivil toplum örgütü, o gün meydanlardaydı”

MEMUR- SEN olarak, Darbe girişiminin ilk saatlerinden beri genel başkanlarının çağrısı ile 81 ilde teşkilat olarak meydanlarda olduklarını belirten Söylemez, “O karanlık gece ve devam eden günlerde, milletimizin yanında, yüksek bir moralle süreci sonuna kadar MEMUR-SEN olarak biz de domine etmeye çalıştık ve darbe girişimini boşa çıkaracak bir kararlılık gösterdik. Darbe girişiminin ilk saatlerinde Genel Başkanımız Ali Yalçın’ın çağrısıyla 81 ilde bütün teşkilatlarımızla, örgütlü birlikteliğimizle, yaşlı-genç, kadın-erkek meydanlara çıkarak emperyalizmin namluları önünde set, salâlarla kurulan mevzide nefer olduk. Sadece kendimizi anarsak yanlış yaparız. Bu ülkenin büyük küçük yüzlerce, binlerce sivil toplum örgütü, mensuplarıyla o gün meydanlara çıktı. Örgütsüz kitleler de o gün aynı duyguyla meydanlara çıktı” ifadelerine yer verdi.

“İstiklal ve istikbal destanının bir kere daha yazmıştır”

Söylemez, darbe girişim üzerinden 5 yıl geçtiğini ifade ederek, “İşgal girişiminin üzerinden tam beş yıl geçti. Ve biz o gecenin adil şahitleri olarak bugünden geriye baktığımızda ve sonraki süreçteki gelişmeleri daha seri kanlı bir şekilde değerlendirdiğimizde, ülkemizin, emperyalistler tarafından oluşturulan kirli kurgulara nasıl maruz bırakıldığını daha görüyoruz. 15 Temmuz milat olmak üzere sonraki süreçte FETÖ, PKK/PYD ve DEAŞ arasındaki kirli ittifak deşifre olurken, emperyalist pusuları millet olarak dağıttık, üzerimize kurulan oyunları da bir bir bozduk. O gece, dünyanın dört bir yanında pusuya yatmış güçler, evet, güçlü liderlikle sokaklara dökülen milletin iradesiyle dağıtılmıştır. Tarihi boyunca birçok kere ateşle imtihana muhatap olmuş milletimiz daha önce yine birçok kere yaptığı gibi müstebitlere ve pusuculara aynı cevabı vermiştir. Bulmuş istiklal ve istikbal destanının bir kere daha yazmıştır. 15 Temmuz darbe girişiminin milletin direnişi olduğunu ve zaferle neticelendirildiğini belirterek, “15 Temmuz milletin direnişiyle zaferle neticelenmiş bir direniş destanıdır. 15 Temmuz’u unutmayacak ve unutturmayacağız. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağımıza söz konusu vatan olduğunda canımızı verme pahasına tereddüt etmeden ülkemizi ve bağımsızlığımızı koruyacağımıza emekçiler olarak söz veriyoruz” ifadelerini kullandı..