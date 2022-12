Başkan Gürkan’a esnaflardan plaket

Kuyumcular Odası Başkanı Murat Özhüsrev ve yönetim kurulu üyeleri, Kuyumcular Çarşısında yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarından dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ziyaretinde bulunarak plaket verdiler.

Kuyumcular Odası Başkanı Murat Özhüsrev ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Başkan Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmaların kuyumcu esnafına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette konuşan Kuyumcular Odası Başkanı Murat Özhüsrev, “Sağ olsun başkanımız bize marka bir çarşı yaptı. Biz her zaman Başkanımızın yanındayız. Başkanımız da her zaman esnafın yanında. Biz başkanımızı her konuda takdir ediyoruz. Güzel marka bir çarşı yaptı. Her zaman her yerde dile getiriyorum. Daha öncede talep etmiştik ama nasip Selahattin Başkanımızaymış. Selahattin Başkanımızın görevi daha var, daha güzel işler yapacak inşallah. Belediye Başkanı olarak her zaman görmek istiyoruz biz Malatya’da. Çarşımıza yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Kuyumcular Odası Başkanı ve yönetimini ağırlamaktan dolayı memnun olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “Kuyumcular çarşımızın cephe giydirmesi ve yenilenmesi noktasında güzel bir çalışma örneği sergilendi. İlgili müellif firmamıza teşekkür ediyorum. Kuyumcular çarşımızdaki esnafımızda zaman zaman inşaat çalışmaları sırasında sorunlar yaşadı ama kuyumcularımız bu konuda gayet nezaketli, nezahetle davranarak kuyumcular çarşımızın bir an evvel şehrimize yakışır ve yaraşır bir şekilde olması noktasında gerekli sabrı gösterdiler. Bu sabırlarından dolayı bütün kuyumcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler şehrimizi güzelleştirmekle mükellefiz. Bir taraftan altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi, yeşil alanlar yaparken, kentsel yenileme çalışmaları yaparken diğer taraftan da cephe giydirmeleri ve şehir mobilyalarıyla şehri yaşanabilir çağdaş, modern anlamda şehir anlayışına kavuşturulması noktasında bütün ekip arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Bu çalışmaları yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın bütün kuyumcu kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ziyarette Özhüsrev, yapılan çalışmalardan dolayı Gürkan’a teşekkür plaketi takdim etti.