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Başkan Gürkan, ziraat oda başkanlarıyla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç ve ilçelerdeki ziraat odalarının başkanları ile ile MASKİ Genel Müdürlüğünde bir araya gelerek yapılan çalışmalarla alakalı bilgi alışverişinde bulundu.

MALATYA 05.12.2021, 14:57
Başkan Gürkan, ziraat oda başkanlarıyla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç ve ilçelerdeki ziraat odalarının başkanları ile ile MASKİ Genel Müdürlüğünde bir araya gelerek yapılan çalışmalarla alakalı bilgi alışverişinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür eden Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, “İlçe Ziraat odası başkanlarımızla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile MASKİ binamızda bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi tarafından her kesin sıkıntısına çözüm bulunduğunu biliyoruz. Sayın Başkanımızın çalışmalarını tüm Türkiye ve Malatyalılar olarak bizler takdirle karşılıyoruz. Gerçekten şeffaf tüm ilçelerde, köylerde adım attığımız her yerde Belediye Başkanımızın bizzat gezip bu hizmetleri takip ettiğine şahit oluyoruz. Bundan dolayı Malatya olarak ne kadar gurur duysak azdır. Bizlerde çiftçi temsilcileri olarak Yeni Şire Pazarı ve Buğday Pazarı gibi projelerde çiftçimize sunduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İlimiz nüfusunun yüzde 70’i tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. Sık sık böyle toplantılar gerçekleştirerek Büyükşehir Belediye Başkanımızdan isteklerimizde olacaktır. Bugüne kadar yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı ise yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi olarak sayın Başkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza hız verdik. Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım Bakanlığının vermiş olduğu desteklerde tamamlayıcı olalım. Tarım Bakanlığının vermiş olduğu desteklerden bazı çiftçilerimiz yararlanamıyordu. Bizde çalışmalarımızı bu doğrultuda yoğunlaştırdık. İkinci bir konu ise yaylalarda hayvanların sulanması noktasında sıkıntılar vardı. Bunun için özellikle hayvancılarımızın yoğun olarak kullandığı Sarıçiçek Yaylası, Akçadağ Kozluk ve ikizce köyü bölgesinde çalışma gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalarımızla yaklaşık 20 bin büyükbaş ve 50 bin küçükbaş hayvanın su ihtiyacını karşılamış olacağız. Bu çalışmalarımızda bizlere yardımcı olan Sayın Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Malatya çiftçisi için MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından toprak analizi yapılmakta. Türkiye’de bir ilk çiftçimiz toprak analizi için ücret ödemeyecek. Ayrıca mevcut hayvan pazarının yeniden ıslah edilmesi gerekiyordu. Bunun için 3 milyonluk bir yatırımla hayvan pazarımızın ıslahını gerçekleştireceğiz. Bunun yanında 10 dekarın altında arazisi olan çiftçilerimiz için DAP başvurumuzu yaptık. Tarım İl Müdürlüğümüz ile ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte inşallah Malatya çiftçisinin refahını artıracağız” dedi.

Oda Başkanlarımızı ağırlamaktan, misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Gürkan ise “Biraz önce Sayın Başkanında ifade ettiği gibi Malatya halkının yüzde 70’i tarım ve çiftçilikle uğraşıyor. Devletimizin çiftçimize vermiş olduğu desteklere yerelde Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma ve çiftçilere vermiş olduğumuz desteği daha çeşitlendirip daha güçlendirme noktasında Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız olsun, MASKİ Genel Müdürlüğümüz ve diğer birimlerimiz ortak bir çalışma içerisinde hareket ediyor. Çiftçilerimizin sorunları bizim sorunlarımızdır. Şehirde yaşayan kim olursa olsun yaşadığı süre içerisinde karşılaştığı problemler karşılaştığı sorunlar bizim sorunumuzdur. Bu anlamda Kayısının Başkenti olan ve halkımızın ekseriyetinin uğraş verdiği kayısının hak ettiği değere ulaşması noktasında gerek ulusal gerek uluslararası anlamda gerekse de yerel anlamda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Uluslararası finansmanla temin ettiğimiz Lisanslı Deponun faaliyete geçmesinde sona yaklaşıldı. Yaklaşık 200 milyona mal olan Lisanslı Depomuzda çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Fidancılar ile ilgili sıkıntılar vardı onlarla da alakalı olarak yeni bir Fidancılar Sitesi yaparak fidancılarımıza teslim ettik.

Dünya Kayısı Başkenti olana Malatya’mıza mevcut şire pazarı maalesef yakışmıyordu. Bunun için Dünya Kayısı Başkenti olan Malatya’mıza yakışan bir Şire Pazarı yapmak için gerekli proje çalışmalarımızı yaptık ve şu anda inşaat çalışmaları devam ediyor. Bir yandan Fidancılar Sitesini yaparken diğer yandan da Şire Pazarı ve Buğday Pazarı çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımız dünya standartlarına uygun ve hatta dünya standartlarının üzerinde çalışmalardır.

Ayrıca diğer bir konuda özellikle yaylaları kullanan vatandaşlarımızın su ve diğer ihtiyaçları ile ilgili olarak arkadaşlarımız gerekli hassasiyeti göstermekteler. Yaylalara ulaşım noktasında Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığımız gerekli çalışmaları yapmaktalar. Yaylalardaki su ihtiyacı ile ilgili olarak da sondaj kuyuları vurularak bu sorunun önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece çözülemeyecek sorun yoktur. Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında bütün sosyal taraflarla, bütün sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarıyla el ele vereceğiz” şeklinde konuştu.

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