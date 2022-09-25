Başkan Gürkan, yol incelemesinde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuluncak İlçesi sınırları içerisinde bulunan Bıyıkboğazı mahallesi ile Başören Mahallesi grup yolunda incelemelerde bulundu.

Bıyıkboğazı ve Başören mahallelerini birbirine bağlayan grup yolundaki çalışmalar hakkında bilgiler aktaran, Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir, “Kuluncak İlçemize bağlı Bıyıkboğazı ve aynı zamanda Başören Mahallemizi birbirine bağlayan grup yolumuz. Bu yolumuzda genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmalarına başladık. Ayrıca Bıyıkboğazı mahallemizde Allah rahmet eylesin Şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan’ın baba ocağı olması nedeniyle de buradaki çalışmalarımıza ağırlık verdik. İki gün gibi kısa bir süre içerisinde buradaki çalışmalarımızı tamamlayıp hizmete açtık” dedi.

“13 ilçemizin her noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz”

Başkan Gürkan’da incelemeler sırasında yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesine bağlı ekiplerin 7/24 esasına göre Malatya’nın bütün ilçelerinde hizmet ürettiklerini belirtti.

Gürkan, “Büyükşehir Belediyemizin Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Malatya’nın 718 mahallesi ve 13 ilçesinin her noktasında yoğun bir çalışma içerisindeler. Bıyıkboğazı mahallemizde yaklaşık 3 kilometrelik yolda hem yol genişletme çalışması hem de asfalt çalışması ekiplerimiz tarafından yapıldı. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar diğer kırsal alanlarda da devam etmektedir. Malatya genelinde yüzde 95 oranında asfalt çalışmaları tamamlandı. Geriye kalan yüzde 5’lik kısmı ise önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayacağız. Malatya’da asfaltsız hiçbir yerleşim yeri kalmayacak ifadesini kullanmıştık. Şu anda asfaltsız yerleşim yerimiz kalmamış durumda. Hekimhan’da, Kuluncak’ta, Darende’de, Doğanşehir’de, Pütürge, Doğanyol, Kale, Akçadağ ilçemizde de kısacası bütün ilçelerimizde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Arkadaşlarımız 1400 rakımlı bölgelerde bile 7/24 esasına göre çalışmakta. Ekiplerimiz yol genişletme ve asfalt çalışmalarının yanında, tretuvar, menfez çalışmaları ile alt zemin güçlendirme çalışmalarını da gerçekleştirmekteler. Yapılan çalışmaların Kuluncak İlçemizdeki hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.