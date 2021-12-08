banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
Aydın Valiliğinden ’tokat’ soruşturması
Aydın Valiliğinden ’tokat’ soruşturması

Başkan Gürkan, usta şagirt kümbeti restorasyon çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın önemli tarihi ve kültürel miraslarından biri olan Battalgazi İlçesinde bulunan Selçuklu dönemi eserlerinden Usta Şagirt Kümbetinde çalışmalarını sürdürüyor.

MALATYA 08.12.2021, 15:32
Başkan Gürkan, usta şagirt kümbeti restorasyon çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın önemli tarihi ve kültürel miraslarından biri olan Battalgazi İlçesinde bulunan Selçuklu dönemi eserlerinden Usta Şagirt Kümbetinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilerek Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon projeleri hazırlanan Usta Şagirt Kümbetinin peyzaj çalışmalarıyla birlikte restorasyon çalışmaları devam ediyor. Usta Şagirt Kümbetini ayağa kaldırmak için yapılan çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’daki birçok tarihi eseri ayağa kaldırdıkları gibi Usta Şagirt Kümbetini de ayağa kaldıracaklarını ve çalışmaların önümüzdeki Mayıs ayı gibi tamamlanacağını söyledi.

Battalgazi İlçesi Karahan Mahallesinde bulunan Usta Şagirt Kümbetinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Usta Şagirt Kümbetinin röleve, restorasyon projelerini tamamlamıştık ve kurul tarafından onaylarını aldık. Yaklaşık bir ay önce restorasyon çalışmalarına başladık. Peyzaj düzenlemeleri için gerekli olan duvarları yaptık. Şu anda kümbetin tamamlama sürecine başladık. Kümbetteki çalışmalar devam ediyor ve inşallah bahar aylarında çalışmalarımızı tamamlayacağız” dedi.

“Başkanımız tarihi ayağa kaldırıyor”

Battalgazi İlçesi başta olmak üzere Malatya’da birçok eseri ayağa kaldırdığı için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Karahan Mahallesi Muhtarı Remzi Öngen, “Malatya’nın birçok bölgesinde sağ olsun başkanımız birçok eseri ayağa kaldırdığı gibi Usta Şagirt Kümbetini de ayağa kaldırıyor. Yüce Rabbimiz himmet edecek ki Selahattin Gürkan başkanımız Malatya’ya Büyükşehir Belediye Başkanı olacak ve yüz sene sonra tarihi ayağa kaldıracak. Allah kendisinden razı olsun. Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Meydanbaşı Mahallesi Muhtarı Ramazan Şener ise “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, 2004 yılında Battalgazi Belediye Başkanı olduğu günden bugüne Battalgazi’de ne kadar tarihi eser varsa hepsini ayağa kaldırmaya çalıştı ve hepsini de kaldırdı. Son kalan Usta Şagirt Kümbetini de inşallah başkanımız ayağa kaldıracak. Battalgazi’deki tarihi eserleri ayağa kaldırdığı gibi Malatya’da bulunan tarihi eserleri de başkanımız ayağa kaldırıyor. Başkanımıza şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

Ağılyazı Mahallesi Muhtarı Yaşar Adak, Başkan Gürkan’a sadece tarihi eserleri ayağa kaldırdığı için değil, Malatya’da yaptığı bütün hizmetleri için teşekkür ettiğini söyledi.

Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafiz Sayın da, “2004 yılında Selahattin Başkanımız Battalgazi Belediye Başkanı olduğunda Battalgazi’nin açık hava müzesi olması için çalışmalara başladı. Bir yer kültürüyle anılır. Başkanımızda kültürel miraslarımıza sahip çıkıyor. Eserlerimize sahip çıktığı için başkanımıza mahallem ve Malatya adına teşekkür ederim. İnşallah tarihi eserler geleceğimize envanter olarak bırakılacak” şeklinde konuştu.

“Malatya’da bulunan bütün tarihi eserlerin hepsine el attık”

Kültürel mirasların ayağa kaldırıldığını ve ecdat yadigârı olan eserlerin kendi haline terk edilmeden gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Usta Şagirt Kümbetinin projeleri kurul tarafından onaylandıktan sonra yapılan ihalenin ardından müellif firmaya yer teslimi gerçekleştirildi. İlgili müellif firmanın çalışmalarını inceledik. Bilindiği gibi Malatya’da bulunan tarihi eserlere Cenab-ı Allah nasip etti hepsine el attık. Hanlarına, hamamlarına, kervansarayına, kümbetine, kışlasına, türbesine, ziyaretine, surlarına, kilisesine, Doğu Roma surlarından, Selçuklu eserlerine hepsi ayağa kaldırıldı. Usta Şagirt Kümbetinin de uzun zamandan bu yana proje çalışmalarını başlatmıştık. Yaklaşık 6 bin m2’lik bir alanda peyzaj düzenlemesi ve kümbet çalışmaları yapılıyor. İnşallah bu çalışmalarımız da bitince Malatya gerçekten de kültürel mirasın tümünün ayağa kaldırıldığı ve ecdat yadigârı olan eserlerin kendi haline terk edilmeden gelecek kuşaklara aktarma noktasındaki görevimizi de ifa etmiş oluruz.

Türkiye’deki ilk kültür envanterini mevcut standartlarına göre biz Battalgazi Belediye Başkanlığımız döneminde yaptık. Şu anda Türkiye’ye teşmil edilen standartta Battalgazi Belediyesinde yapılan standarttır. Dolayısıyla Usta Şagirt Kümbeti de kültür envanterimizin sayfaları içerisinde yerini alacaktır. Bundan

sonrada Malatya genelinde kültür ve tarihi eserlerimiz olan kültürel mirasımızın ayağa kaldırılması ve korunması noktasında bütün gayret ve çabalarımızı arkadaşlarımızla birlikte göstereceğiz. Usta Şagirt Kümbetinde çalışmaları yapan KUDEB’de bulunan yönetici arkadaşlarımıza, Fen İşleri Daire Başkanlığımızdaki arkadaşlarımıza ve Genel Sekreter Yardımcımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Mayıs ayı gibi açılışı gerçekleştiririz diye düşünüyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8