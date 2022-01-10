banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
2021 yılında 10 bin 150 site hakkında işlem yapıldı
2021 yılında 10 bin 150 site hakkında işlem yapıldı
İstanbul’da omicron yoğunluğu
İstanbul’da omicron yoğunluğu
İstanbul’a fırtına uyarısı
İstanbul’a fırtına uyarısı
COVID-19 Haziran 2024’de bitecek
COVID-19 Haziran 2024’de bitecek

Başkan Gürkan, Kuluncak heyeti ile bir araya geldi

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Kuluncak Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri ve Kuluncak Mahalle Muhtarları, Kuluncak İlçesi’ne yapılan yatırımlardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etmek için MASKİ Genel Müdürlüğü’nde bir araya geldiler.

MALATYA 10.01.2022, 16:13
Başkan Gürkan, Kuluncak heyeti ile bir araya geldi

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Kuluncak Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri ve Kuluncak Mahalle Muhtarları, Kuluncak İlçesi’ne yapılan yatırımlardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etmek için MASKİ Genel Müdürlüğü’nde bir araya geldiler.

Toplantıya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Kuluncak Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, MHP Kuluncak İlçe Başkanı Mustafa Kılıç, CHP Kuluncak İlçe Başkanı Hidayet Şekerci, Kuluncak Muhtarlar Derneği Başkanı Tuncer Kaplan, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Kuluncak ilçesi muhtarları katıldı.

“Kuluncak halkından selam getirdik”

2019 yılından bu yana Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Kuluncak İlçesi’ne büyük yatırımlar yaptığını belirten Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, yol anlamında hiçbir sıkıntının kalmadığını söyledi. Kuluncak’ta bir heyet ile Başkan Gürkan’a hizmetleri için teşekkür etmek maksadıyla bir araya geldiklerini aktaran Cengiz, “MASKİ Genel Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan Başkanımız ile bir araya geldik. 28 mahalle muhtarımız. Meclis üyelerimiz, siyasi parti ilçe temsilcilerimiz ve mahalle muhtarlarımız ile birlikte başkanımıza teşekkür etmek için toplandık. Başkanımız, Kuluncak İlçemize gerçekten ayrı bir önem veriyor. Kuluncak’tan kendilerine selam ve teşekkür getirdik. 2022 yılında ilçemize yapılacak olan alt ve üstyapı çalışmaları hakkında görüşme yapacağız. Yol anlamında bir sıkıntımız kalmadı. Altyapı ile ilgili bir iki yerimiz var. İnşallah onu da yapınca Kuluncak İlçemizin tüm sorunları ortadan kalkmış olacak. 2022 yılının sonunda hiçbir mahallemizin sorunu kalmayacak. Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz Mehmet Mert’e ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“ ’Yapacağız’ demiyoruz, ’yapıyoruz’ diyoruz”

“Marifet iltifata tabidir” diyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’nın her noktasına güzel hizmetlerin yapıldığını söyledi. Niyet halis olursa Cenab-ı Allah’ın her türlü hizmeti yapmayı bahşettiğini ifade eden Başkan Gürkan, seçim çalışmaları sürecinde tek bir projesinin olduğunu, onunda sosyal entegrasyon olduğunu kaydetti. Birlik ve beraberlik içinde yapılamayacak hiçbir hizmetin olmadığını belirten Başkan Gürkan, “Binlerce proje hayata geçirdik. Her yerde yoğun bir çalışma var. Malatya tarihinin en büyük yatırımlarını yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Başlamayan hiçbir projeyi yapıyoruz demedik. Yapmaya başladık ondan sonra kamuoyu ile paylaştık. Yapacağız demiyoruz, yapıyoruz diyoruz. El ele vererek memleketimize daha güzel hizmetler yapacağız. Kuluncak İlçemizde yapacak çok işimiz kalmadı. 2022 yılında gelen talepleri yine yapacağız. Sizlerde sahada bize her konuda yardımcı oluyorsunuz. Birlik ve beraberlik içerisinde Kuluncak’ımıza hizmetler yapma noktasında büyük gayretler gösterdik. Şuanda Kuluncak’ta asfaltsız yol kalmadı. Altyapısız yerimiz çok az kaldı. İnşallah o eksiklerimizde en kısa sürede yapılacak. Kuluncak ile birlikte 13 ilçemize de hizmet ediyoruz. Yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etmek için tüm Kuluncak burada. Bu bizim için bir şereftir, onurdur. Sizleri buradan görmekten, ağırlamaktan büyük onur duydum” diye konuştu.

AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, MHP Kuluncak İlçe Başkanı Mustafa Kılıç, CHP Kuluncak İlçe Başkanı Hidayet Şekerci ve Kuluncak Muhtarlar Derneği Başkanı Tuncer Kaplan, yapılan yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Toplantının ardından Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a hediye takdiminde bulundu.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 19 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta de Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 20 18
17. Deportivo Alaves 20 17
18. Elche 19 16
19. Cádiz 20 14
20. Levante 20 11