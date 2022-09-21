Başkan Gürkan, Kapalı Çarşı esnafıyla buluştu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kapalı Çarşı esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Çarşı esnafının istek ve taleplerini dinleyen Başkan Gürkan,” Malatya’nın eski esnaf kültürünü burada yaşanmışlığını ve yaşatıldığını gördüm” dedi.

Kendilerini kırmayarak davetlerini kabul eden Başkan Gürkan’a teşekkür eden Kapalı Çarşı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Saim Güntan, “Her türlü övgüye layık, gururdan uzak dertlilerin derdini dert edinen sorun çözen ufku açık Malatyalıların gurur abidesi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a Derneğimize ve Çarşımıza hoş geldiniz diyorum. Beraber çalıştığınız ekibinizi de saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz şeref verdiniz bizi onurlandırdınız” dedi.

Kapalı Çarşı Esnaflarından Okay Demirhan ise “Türkiye’nin en eski AVM’sine hoş geldiniz. Belediye Başkanımızla 2014-2019 yılları arasında çalışma şerefine nail oldum. 37 Meclis Üyesi arkadaşımız vardı. 36 AK Parti 1 CHP şunu övünerek söylüyorum bizim meclis kararlarımız oy çokluğuyla değil oy birliğiyle alınmıştır. Bunun altında yatan gerçek şudur aynı dili konuşan insanlar değil aynı duyguları paylaşan insanlar anlaşır. Bizim ortak duygularımız vardı, bizim paydaşımız vardı. Bizim ortak duygumuz Malatya’ya hizmet ve Malatya sevdasıydı. Taptuk Emre ne diyor ‘Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşk olmadan yürüyen ise beden diye bir ceset taşır’ bütün mesele budur. Aşk ile yürümek, aşk ile koşmak ve aşk ile hizmet etmektir. Başkanımız, Malatya’da sosyal entegrasyonu sağladınız bu çok önemli. Malatya Türkiye siyasetine yön veren bir il. İki Cumhurbaşkanı çıkarmış kozmopolit bir il. Her türlü görüşten insan var farklılıklar var, farklı sesler ve çok seslilik var. Farklı görüşleri alternatif görüş olarak kabul edip istişare edip ortak akılla hareket etmek gerekir. Başkanım siz bunu başardınız. Ortak akılla hareket ettiniz, danışma toplantıları yaptınız. Kentte barış ve huzur ortamını sağladınız. Malatya Büyükşehir Belediyesini baba ocağından sonra sığınılabilecek güvenilir ikinci bir yuva haline getirdiniz. Son olarak da gönül siyaseti yaptınız. Bu çok önemlidir. İnsanların gönlüne dokunursanız onların sevgisini ve saygısını kazanırsınız. Malatya halkına değer verdiniz, yücelttiniz. İnsanlara değerli olduğunu hissettirmek gönül inceliğidir bunu başardınız. Hizmet noktasına gelince bugün başarı ile sonuçlanmıştır. Sevgili Başkanım tüm bu hizmetler başarıyı doğurur. Başarı seni sevmeyeni çok üzer, başarılı olmanın en kötü yanı mutluluğunuza ortak olan insanları bulamazsınız. Malatya halkı veraset sahibidir vefalı insanların şehridir, seçkin insanların şehri. Malatya halkı sizin başarılarınızı takdir ediyor, mutluluğunuzu canı gönülden paylaşıyor” şeklinde konuştu.

“Esnaf Kültürünün burada yaşatıldığını gördüm”

Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “İnönü Kapalı Çarşı esnafımızda Malatya’nın hasbiliğini gördüm. Malatya’nın eski esnaf kültürünü burada yaşanmışlığını ve yaşatıldığını gördüm. İnsanlar bazen içinde bulunduğu deryanın farkında olmayabilirler. Burada sevgi, barış, saygı ve Ahi Evran kültürünün en yüksek şekilde temayüz ettiği bu çarşıda esnafların kaynaşmasını, dayanışmasını gördüm. Malatya’da çok sayıda iş hanı var. Ama burası kadar temiz, tertipli, düzenli ve sıkıntılarını ortak değerlendiren, sevinçlerini ortak paylaşan insanlar bulunmakta. Mahallelik kültürü diye tabir ettiğimiz gerçekte budur. Şehrimizin huzur ve barışı için çalışan kanaat önderlerimiz var. Şehrimizin geleceği ve huzuru için, evlatlarımızın çocuklarımızın geleceği için bunlara saygı duymamız gerekir. Bizleri böyle güzel bir ortamda bir araya getiren değerli Saim ağabeyimize ve Hacı ağabeyimize siz kapalı çarşı esnaflarımıza teşekkür ediyoruz.

50 Senelik bir yapı olmasına rağmen yeni yapılmış bir bina hüviyetinde. Bu yapıyı böyle güzel korumanızdan dolayı da sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye’de 50 senelik bir yapı olup da böyle temiz olan hiçbir yer yoktur. Buda şunu gösteriyor buradaki esnaf ve yönetici arkadaşlarımızın gösterdiği hassasiyettir. Çarşı esnafında ki kaynaşma ve dayanışma en üst seviyede temayüz etmekte. Bu birlikteliği sağlayan Saim ağabeyimize ve Hacı ağabeyimize çok teşekkür ediyorum. Esnaflarımıza bol ve helal kazançlar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.