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Başkan Çınar, yol yenileme hizmetlerini inceledi

Yeşilyurt’un dört bir tarafını planlı ve konforlu yatırımlarla geleceğe hazırladıklarını ifade eden Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin hızla gelişen mahallelerinden Bostanbaşı’nı akıcı ve güvenli yollarla buluşturup, araç ve yaya trafiğinin konforunu artırmaktayız” diye konuştu.

MALATYA 28.10.2021, 11:47
Başkan Çınar, yol yenileme hizmetlerini inceledi

Yeşilyurt’un dört bir tarafını planlı ve konforlu yatırımlarla geleceğe hazırladıklarını ifade eden Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin hızla gelişen mahallelerinden Bostanbaşı’nı akıcı ve güvenli yollarla buluşturup, araç ve yaya trafiğinin konforunu artırmaktayız” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi’ndeki Bostanbaşı İlkokulunun bulunduğu güzergâhta gerçekleşen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı.

Yeşilyurt’un tüm bölgelerinde ulaşım ağını yenileme ve düzenleme çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafında başarılı ve güzel çalışmalarına yenilerini eklemeye devam ediyorlar. İlçemizin hızla gelişen bölgelerinden Bostanbaşı’nda İlkokulumuzun bulunduğu bölgede 2021 yılı planlamalarına aldığımız yolumuzdaki yenileme ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledik. İlçemizin muhtelif bölgelerinde kanalizasyon, içme suyu, iletişim ve doğalgaz gibi alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarımızı sıcak asfalt ve sathi kaplama gibi çalışmalarımızla konforlu bir görüntüye kavuşturmaktayız. Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarımızın ulaşım ağını modern ve güçlü yatırımlarla baştan aşağıya yenileyerek araç ve yaya trafiğinin daha akıcı olmasını sağlıyoruz. İlçemiz hızla gelişen bir hüviyete sahip olduğu için farklı bölgelerde artan nüfus yoğunluğunu ön plana alıp, vatandaşlarımızın rahat ve güzel alanlarda hem yaşaması hem de yolculuk yapması için de imkanlarımızı seferber ettik. Bostanbaşı’da hızla gelişen ve büyüyen bölgelerimizin başında geliyor, bizlerde buranın ihtiyaç duyduğu tüm yatırımları teker teker gerçeğe dönüştürerek buranın cazibesini ve yaşam kalitesini artırmaya çalışıyoruz. TOKİ Konutlarının yanı sıra sosyal konutlarında olduğu bu bölgemizin planlı bir alt ve üst yapı görüntüsüne sahip olabilmesi içinde bizlerde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Deprem mağduru hemşerilerimiz için yapılan konutların yapımı da hızla devam ederken, ekiplerimiz de buranın bağlantı yollarını teker teker açarak vatandaşlarımıza kaliteli ve güzel yollar sunuyor. Daha hızlı, daha güvenilir, daha temiz ve daha konforlu yollar için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

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