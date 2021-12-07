banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
İmamoğlu'dan Davutoğlu'na mavi boncuk!
İmamoğlu'dan Davutoğlu'na mavi boncuk!
KKTC’de benzinin litre fiyatı 10 lirayı aştı
KKTC’de benzinin litre fiyatı 10 lirayı aştı

Başkan Çınar, yol açma ve genişletme çalışmalarını inceledi

Çarmuzu Mahallesi’nde toplam uzunluğu 1,2 kilometre olan imar yolunda devam eden çalışmaları inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin dört bir tarafındaki imar ve kadastro yollarımızı teker teker açarak, bütün yaşam alanlarımıza ve sanayi bölgelerimize ulaşımı daha rahat ve konforlu hale getiriyoruz” diye konuştu.

MALATYA 07.12.2021, 13:51
Başkan Çınar, yol açma ve genişletme çalışmalarını inceledi

Çarmuzu Mahallesi’nde toplam uzunluğu 1,2 kilometre olan imar yolunda devam eden çalışmaları inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin dört bir tarafındaki imar ve kadastro yollarımızı teker teker açarak, bütün yaşam alanlarımıza ve sanayi bölgelerimize ulaşımı daha rahat ve konforlu hale getiriyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin dört bir tarafında mevcut yolları yenileme ve imar yollarının açma çalışmalarının yanı sıra alt ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.

Çarmuzu Mahallesi’nde toplam uzunluğu 1,2 kilometre olan imar yolunu açarak Çarmuzu ve Yeşilkaynak mahalleleri başta olmak üzere yeni sanayi sitesi ve askeri bölgelerin olduğu bölgeye ulaşımı daha da rahatlatacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’ta alternatif yol güzergahlarının artmasıyla birlikte merkez ile kırsal bölgeler arasındaki ulaşım ağının modern ve konforlu bir düzeye ulaştığını söyledi.

Başkan Çınar, “ İlçemizin farklı bölgelerinde kurulacak olan yeni iş ve üretim alanları içinde bizlerde elimizden gelen desteği verip, özelliklede trafik akışının rahatlaması ve konfor düzeyinin artmasına büyük bir ehemmiyet göstermekteyiz” diye konuştu.

Yeni yolların açılmasının bölgedeki ticaretin gelişmesi, yeni istihdam alanlarının oluşması ve ekonominin de gelişmesi anlamına geldiğini belirten Başkan Çınar, “ Yeşilyurt’un sosyal, ekonomik ve turizm yönünden gelişmesi ve geleceğe daha umutla bakabilmesi için ulaşım ağındaki kalite ve akıcılık çok önemlidir. İlçemizin dört bir tarafına sağlıklı, ferah ve güvenli bir şekilde yolculuk edilmesi, ilçemizin ticaretine, ekonomisine ve yeni istihdam alanlarının oluşmasına ciddi katkılar sunmaktadır. Çarmuzu mahallemizde 1,2 km uzunluğundaki imar yolumuzun açılması da, kalabalık bir nüfusa sahip buradaki tüm mahallelerimize ve sanayi alanlarımıza ulaşımı rahatlatacağı gibi yatırımlarını bu bölgede yapmak isteyen sanayicilerimize de güzel ve modern alanlar sunmuş olacağız. Hiç şüphesiz; açılan her yol, yeni bir yatırım ve yeni bir hizmetin gelmesi demektir. Yol ağımız ne kadar akıcı ve konforlu olursa tüm yaşam alanlarımızda o denli gelişir ve kalkınır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm bölgelerimize rahat ve güvenilir bir şekilde ulaşmak içinde bir yandan mevcut yollarımızın standardını yükseltirken diğer taraftan yeni yol güzergahlarımızı teker teker açarak, yol ağımızın konfor seviyesini artırmaktayız. Bizler yeni yollar açtıkça, mevcut yollarımızın konfor seviyesini artırdıkça yeni iş alanları oluşuyor, ticaretimiz hareketleniyor, kırsal bölgelerimizdeki bağ, bahçe ve tarım işleri canlanıyor. Pandemi ve doğal afetlerden dolayı kırsal bölgelerimizdeki yatırım alanları artmaya başladı, bağ ve bahçe evlerinde artış yaşanıyor, tarım alanlarında hareketlenme var bizlerde bunu yakından takip ederek ulaşım başta olmak üzere diğer eksiklikleri pratik ve çözüm odaklı hizmetlerimizle hemen gideriyoruz. Hemşerilerimizin taleplerini belirli bir çalışma takvimine göre yerine getirip, merkezdeki hizmet kalitesinin aynısını kırsal bölgelere ulaştırıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere saha çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten tüm ekiplerimizin çalışmalarını bizlerde sürekli takip ediyoruz, mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle sürekli irtibat halindeyiz, iletilen talepleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 2021 yılı için belirlediği yeni yol açma hedeflerinin üzerine çıktı, personellerimiz büyük bir özveri ve gayretle çalışıyor, hepsini tebrik ediyorum. Ulaşım ağımızdaki kalite standardını daha iyi noktaya taşımak için 7/24 çalışıyoruz, hemşerilerimizin emrindeyiz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8