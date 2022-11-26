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BAL Ligi
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. grupta Malatya İdmanyurdu ile Kahramanmaraş Elbistanspor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar.
MALATYA 26.11.2022, 17:30
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. grupta Malatya İdmanyurdu ile Kahramanmaraş Elbistanspor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar.
Malatya Yeşiltepe stadında oynanan karşılaşmada, Malatya İdmanyurdu’nun golünü 88.dakikada Efe Çopur, konuk takım Elbistanspor’un golünü de 90 artı 2’de Barış Totoğlu kaydetti.
Zaman zaman yağmur altında oynanan Malatya İdmanyurdu ile Elbistanspor arasındaki karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.