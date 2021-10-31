Babasının arşivinden çıkan 60 yıllık dergilere gözü gibi bakıyor

Malatya’da yaşayan Arif Özcan Günay isimli vatandaş babasının arşivinde çıkan 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile Yassıada duruşmalarının haberleştirildiği 60 yıllık dergilere gözü gibi bakıyor.

Battalgazi İlçesine bağlı Kernek Mahallesi’nde yaşayan Arif Özcan Günay isimli vatandaş 3 yıl önce kaybettiği babasının eşyalarını tasnif ederken rastladığı 60 yıllık 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile Yassıada duruşmalarının haberleştirildiği dergilere gözü gibi bakıyor. Özel ofisinde muhafaza ettiği 50’den fazla haftalık olarak yayınlanan dergilerin babasının arşivinden çıkması yönüyle kendileri için önemli olduğunu belirten Günay, " Babamın 2018’de vefatından sonra özel eşyalarını tasnif ederken bu dergilere rastladık. Dergiler 1960 tarihli. 1960 ihtilalinin başından sona kadar anlatıldığı bir ülkenin nasıl ihtilale taşındığını anlatan tarihe birebir tanıklık etmiş yazarların, komutanların yazılarının haberlerinin yer aldığı dergiler. Bizim için önemli olan babamın arşivinde bu dergilerin çıkmasıdır, dergileri ofisimde muhafaza etmeye çalışıyorum. Allah bir daha ülkemize böyle acı günleri yaşatmaz. Rahmetli başbakanımıza da burada Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun diyoruz. Bu dergiler yaklaşık 50-60 adet bende. Uzun bir süre yayınlanmamışlar ihtilalden sonra kapatılmışlar. Burada amaç ihtilali yapmak" şeklinde konuştu