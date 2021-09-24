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Avrupa Şampiyonu olan Aktaş çiçeklerle karşılandı

Malatyalı milli atlet Elif Naz Aktaş, Avrupa Şampiyonu oldu. Aktaş, çiçeklerle karşılandı.

MALATYA 24.09.2021, 11:21
Avrupa Şampiyonu olan Aktaş çiçeklerle karşılandı

Malatyalı milli atlet Elif Naz Aktaş, Avrupa Şampiyonu oldu. Aktaş, çiçeklerle karşılandı.

İspanya’nın Casdelldefas kentinde yapılan Biathle- Triathle Avrupa Şampiyonasında, Malatyalı milli sporcu Elif Naz Aktaş U-13 Avrupa Şampiyonu oldu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun (TMPF) milli atletlerinden, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcu Elif Naz Aktaş’ı, antrenörler Kazım Şahin ve Fatih Taşan ’ı Havaalanında Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan çiçeklerle karşıladı.

Malatya Erhaç Havaalanında gece karşılama töreninde sporcu Elif Naz Aktaş’ın ailesi de bulundu. Karşılama töreni duygu dolu anlara sahne oldu.

Konu ile İlgili bir açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, başarıdan dolayı sporcu ve antrenörlerini kutlayıp, “İspanya’nın Casdelldefas kentinde yapılan 18 ülkeden 340 sporcunun yarıştığı Biathle- Triathle Avrupa Şampiyonasında, sporcumuz Elif Naz Aktaş U-13 Avrupa Şampiyonu olması bizleri çok gururlandırdı. Bizlere bu sevinci yaşattığı için İspanya’da Ay Yıldızlı Şanlı Bayrağımızı dalgalandırdığı için kendisine antrenörlerimiz Kazım Şahin ve Fatih Taşan’ı ve ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

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