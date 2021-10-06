banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Güzellik merkezlerine lazer epilasyon yasağı!
Güzellik merkezlerine lazer epilasyon yasağı!
Türkiye-Norveç maçına Alman hakem!
Türkiye-Norveç maçına Alman hakem!
ALES başvuruları başladı
ALES başvuruları başladı
Yeni 2021 Honda Accord Türkiye fiyatı açıklandı
Yeni 2021 Honda Accord Türkiye fiyatı açıklandı

Avrupa ikincisi Özden çıtayı yükseltti

Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonasında Avrupa ikincisi olan Malatyalı sporcu Egemen Özden, bundan sonra hedefinin Avrupa birincisi olmak olduğunu söyledi.

MALATYA 06.10.2021, 14:14
Avrupa ikincisi Özden çıtayı yükseltti

Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonasında Avrupa ikincisi olan Malatyalı sporcu Egemen Özden, bundan sonra hedefinin Avrupa birincisi olmak olduğunu söyledi.

İspanya’nın Casdelldefas kentinde yapılan Biathle- Triathle Avrupa Şampiyonasında, Avrupa ikincisi olan sporcu Egemen Özden ve ailesini Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan misafir ederek, Avrupa ikincisi olmasından dolayı sporcu Egemen Özden’ e hediyesini verdi.

Avrupa ikincisi olan Malatyalı sporcu Özden, bundan sonra hedefinin Avrupa birincisi olmak olduğunu söyledi.

İspanya’nın Casdelldefas kentinde geçtiğimiz günlerde yapılan Biathle- Triathle Avrupa Şampiyonasında, U 11 Erkekler’ de yarışan Malatyalı sporcu Egemen Özden Avrupa ikincisi olmuştu.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P