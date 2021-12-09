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Arguvan’da okul kantinleri ve yemekhanelerine denetim
Malatya’nın Arguvan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda, yemekhane ve kantin denetimi yapıldı.
MALATYA 09.12.2021, 11:35
Malatya’nın Arguvan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda, yemekhane ve kantin denetimi yapıldı.
Tarım Müdürlüğü ve İş Sağlığı ekiplerince, sağlıklı gıdaya ulaşılabilmesi noktasında yapılan denetimlerde, yemekhanelerde üretim, hazırlama, depolama, taşınma, yemekleri servis noktaları ile okul kantinlerine uygunsuzluk tespit edilen yerlerde işletme yetkililerine uyarıda bulunuldu.