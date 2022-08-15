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Arapgir’de vatandaşlara aşure ikramı

Malatya’nın Arapgir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

MALATYA 15.08.2022, 16:01
Arapgir’de vatandaşlara aşure ikramı

Malatya’nın Arapgir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Arapgir Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu. İlçe merkezinde bulunan Hami Aydınlar Parkı’nda gerçekleşen etkinliğe Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun yanı sıra Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sadık Boztepe, İlçe emniyet amiri, jandarma komutanı, siyasi parti ve STK temsilcileri, belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte vatandaşlara aşure dağıtımı yaparak tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yaptığı konuşmada aşurenin birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

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