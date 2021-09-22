Son Dakika
"Akıllı Tünel Aydınlatması Projesi" ile Teknofest’te iddialı
Malatya’dan Teknofest finallerine katılan "Akıllı Tünel Aydınlatması Projesi" başarılı projeler arasına girmek için iddialı.
MALATYA 22.09.2021, 17:11
Malatya’dan Teknofest finallerine katılan "Akıllı Tünel Aydınlatması Projesi" başarılı projeler arasına girmek için iddialı.
Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezi üyeleri tarafından hazırlanan "Akıllı Tünel Aydınlatması Projesi" İstanbul Atatürk hava alanında açılan Teknofest’te sergilenmeye başladı.
Malatya Deneyap Projesinde eğitim gören gençlerden oluşan Genç Çınarlar Takımı, "Akıllı Tünel Aydınlatması Projesi" ile Teknofest Finallerinde yarışıyor.
Sözü edilen projenin başarılı projeler arasına girmek için iddialı olduğu vurgulandı.