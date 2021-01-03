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Akçadağ’a yeni kültür merkezi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Akçadağ İlçesini ziyaret etti.

MALATYA 03.01.2021, 17:47
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Akçadağ’a yeni kültür merkezi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Akçadağ İlçesini ziyaret etti.

Akçadağ İlçesinde yapılan çalışmaları incelemek için ilçeyi ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’ye, Büyükşehir Daire Başkanları, AK Parti Akçadağ Meclis Üyeleri, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ve muhtarlar eşlik etti.

Akçadağ İlçesi Kültür Mahalle Muhtarı İhsan Boyraz Akçadağ’a ve Kültür Mahallesine yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiklerini söyledi. Boyraz, “Kültür Mahallemizde bu yıl asfaltsız yer kalmadı. Mahallemizin her yeri sıcak asfalt yapıldı. İklim şartlarından dolayı bazı eksik olan yerlerimiz önümüzdeki dönemde tamamlanacak. Akçadağ’ın en önemli sorunu Kültür Evi, Mevlut Salonu’nun olmamasıydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a illettik ve kendileri birkaç kez gelip inceleme yaptı, talebimizi güzel karşıladı” dedi.

AK Parti Akçadağ Belediyesi Meclis Üyesi Bekir Şeker ise Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Akçadağ ilçesine yapımı planlanan projeden dolayı teşekkür ederek, bu yıl içerisinde Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt başta olmak üzere yaptığı tüm çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Akçadağ ilçesine yakışır bir Kültür Merkezi kazandıracaklarını ifade etti. Başkan Gürkan, “Akçadağ İlçemize yaptığımız çalışmaları değerli Bakanımızla, meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla birlikte gezdik ve inceledik. Yaptığımız çalışmaların yanı sıra önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmaları ilgili birimdeki arkadaşlarımızla istişare ettik. Akçadağ ilçemizde Büyükşehir Belediyemize devri gerçekleştirilmiş olan eski Maliye Lojmanlarının bulunduğu alanda incelemelerde bulunduk. Akçadağlı hemşerilerimizin Akçadağ’da Kültür Merkezinin, sosyal bir tesisin olmadığını bize illettiler. Eski Maliye Lojmanlarının bulunduğu alana Büyükşehir Belediyemiz tarafından Kültür Merkezi, sosyal tesisin olmasını noktasında talepte bulundular. Mevcutta bulunan binanın yapısını inceledik. Mevcut yapı içerisinde bir değerlendirmemiz olabilir mi bunun istişaresini yapacağız. Mevcut yapı eğer yeterli gelmeyecek olursa yeni bir Kültür Merkezi ve sosyal tesisin yapılması için ilgili arkadaşlara gerekli talimatları vereceğiz. İnşallah en kısa sürede Akçadağ’ın kadim kültürüne yakışır bir şekilde Kültür Merkezi yapılması çalışmalarına başlayacağız. Yapacağımız Kültür Merkezi; vatandaşın kullanabileceği, düzayak olabilecek şekilde ve vatandaşlarımızın düğün, taziye, nişan veya belirli zamanlardaki toplantıların icra edeceği aynı zamanda etrafının park olacağı güzel bir mekânın proje çalışmalarını ilgili birimdeki arkadaşlarımız yapacak. Şuana kadar gerek Yol ve Altyapı ile ilgili, Fen İşleriyle ilgili, Park ve Bahçelerle ilgili ve MASKİ bünyesinde yapılan çalışmalardan dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Akçadağ ilçemizde bu yıl hakikaten çok kapsamlı asfalt çalışması yapıldı. Bir taraftan sıcak asfalt bir taraftan sathi kaplama çalışmalarının yanında alt yapı, su, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin yapılması noktasındaki çalışmalarda şuanda devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl Akçadağ’da ve diğer ilçelerimizin hepsinde de asfaltsız hiçbir yerleşim yeri olmayacağını söyleyebilirim. Bu yıl içerisinde yüzde 70’in üzerinde Malatya genelinde asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi. Kalan yüzde 30’luk kısmının da inşallah 2021 yılı sezonunun başlamasıyla birlikte asfalt çalışmalarına başlanılacak. Aynı zamanda Kültür Merkezi yapımı çalışmalarına da başlanılacak. Arıtmayla ilgili çalışmalar ihale edildi. Diğer su ve kanalizasyonla ilgili problem olan yerlerde yeni altyapı şebekesi, yeni su şebekesi ve yeni su kaynaklarının temin edilmesi noktasında MASKİ Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Aynı zaman atık sularında arıtılarak doğaya verilmesi noktasında çalışmaları takip ediyoruz. Yapacağımız Kültür Merkezimizin de şimdiden Akçadağ’ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Akçadağ’a önemli yatırımların kazandırıldığını belirtti. Tüfenkci açıklamasında, "Vaka sayıların hızla düştüğü, önlemlerin gerçekten işe yaradığı ve hemşerilerimizin önlemlere uyarak evinde kaldığı bir dönem içerisinde hükümetimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Akçadağ’ımız için gerçekten önemli olan ve Akçadağ’ımızın gelişmesine, değişmesine, dönüşmesine önemli katkı yapacak Kültür Merkezi ihtiyacının giderilmesi noktasında Belediyemizin inisiyatif alarak çalışma başlatması bizler gerçekten çok sevindirdi. Çalışmaları yerinde gördük ve gerçekten bulunan alan güzel. İnşallah güzel bir projeyle Kültür Merkezi hayata geçmiş olur. Ben bu vesileyle Başkanımıza teşekkür ediyorum. Daha önce Akçadağ’ın altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlanmıştı. Köylerle ilgili Büyükşehir Belediyemiz büyün Malatya’da çalışma başlattı ve hızlı bir yol aldı. Yaklaşık bin 717 km yol bu sene içerisinde tamamlandı. Gerçekten bu çalışma Türkiye’de bir rekor. 2021 senesinde de inşallah eksik kalan diğer yerler tamamlanacak. Böylelikle iki yıl içerisinde Malatya’da asfaltsız yer kalmayacak söylemini de yerine getirmiş olacağız. Arıtmayla ilgili de proje çalışmaları bitmek üzere. İnşallah ihalesi yapıldığında Akçadağ farklı bir kimliğe bürünmüş olacak. Akçadağ’ın gelişmesi, değişmesi noktasında çalışmaya Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızın nezdinde bütün Daire Başkanlarına ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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