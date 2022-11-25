AK Partili Özlem Pelitoğlu: "Şiddete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadeleyi sürdüreceğiz"

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, basın açıklamasında, şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadeleye sürdüreceklerini söyledi.

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, parti binasında, AK Parti Malatya İl Başkanı Yardımcısı Hakkı Pekel, kadın kolları yönetim kurulu üyeleri ve parti yöneticileriyle birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Pelitoğlu yaptığı açıklamada ,"AK Parti, 5,5 milyon kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla aynı zamanda güçlü bir kadın hareketidir. AK Parti Kadın Kolları olarak, kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi olduğumuz kadar kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için de var gücümüzle çalışıyoruz. ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ vesilesiyle bu konudaki kararlılığımızı bir daha vurgulamak, hükümetlerimiz tarafından atılan adımları bir kez daha hatırlatmak istedik. Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla ’Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’ çerçevesinde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz.AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur” dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlı olduklarını da ifade eden Pelitoğlu, “2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. 2003 yılında aile mahkemelerini biz kurduk. 2004 yılında Anayasa’ya kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir maddesini biz getirdik. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu ile ‘töre’ ve ‘namus’ nedeniyle işlenen cinayetleri ağırlaştırılmış suç dahiline aldık, TCK’da aile için şiddet ve cinsel suç tanımını biz yaptık. 2010 yılında kadın-erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirerek “pozitif ayrımcılık” ilkesini Anayasa’da düzenledik. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Anayasa’da, TCK’da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. İyi hâl ve tutuklama şartlarını yeniden düzenledik, kadına yönelik şiddetin cezalarını artırdık. Nikahlı eşe karşı işlenen suçu boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişlettik. TCK’da yapılan son düzenlemelerle erkeğin kadına yönelik işlediği suçlarda “iyi hal uygulamasını” kaldırdık ve kadına şiddeti “katalog suç” dahiline aldık. Artık takım elbise giyen, kravat takanlar takdir indirimi gerekçesinden faydalanamıyor“ ifadelerini kullandı.

Şiddet uygulayana, şiddete taraf olana ve şiddet üzerinden siyaset yapan karşı mücadelelerinin devam edeceğini de dile getiren Pelitoğlu, “Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde bir kez daha ifade ediyoruz ki, şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştuk.