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Ak Parti’de danışma meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından “ Daraltılmış İl Danışma Meclisi” toplantısı gerçekleştirildi.

MALATYA 15.01.2022, 15:25
Ak Parti’de danışma meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından “ Daraltılmış İl Danışma Meclisi” toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Kongre Kültür Merkezi’ne gerçekleşen toplantıyı AK Parti İl Başkanı İhsan Koca yönetti. Toplantıda bir araya gelen AK Parti teşkilatı, istişare ve değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda Ak Parti’nin 20 yılda ülkeye kazandırdıkları konuşuldu.

Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Koca, "Toplantının bizler için teşkilatımız için verimli olacağına inandığımız bir format olacak” dedi.

Yaptıkları hizmetlerle Yeşilyurt Belediyesi’nin marka belediyesi olmaya başladığının altını çizen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yapmış olduğumuz temel belediyecilik hizmetlerinin yanında, sosyal ve kültürel belediyecilik de son dönemlerde özellikle kadın aile gençlik ve spor çevre ile ilgili yaptığımız yatırımlarla da Yeşilyurt marka belediyelerden bir tanesi olmaya başladı. Hedeflemiş olduğumuz hem mali anlamda hem de söz vermiş olduğumuz projelerin oluşturulması noktasında da büyük bir gayretle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şehrimizin daha yaşanabilir daha kaliteli yaşam seviyesi yüksek bir hale getirmeye de gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Daima hizmet daima millet dedik yolumuza devam ettik”

Ak Parti’nin 2002 seçimlerinden sonra başarılarını katlayarak ilerlediğinin altını çizen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, 2002 seçimleri milletin teveccühü ile iktidara gelinmesi ve bu süreç içerisinde 15 seçim yaptık. 15 seçimde referandum, genel seçim, yerel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi olarak hepsinde Ak Parti başarısını katlaya katlaya devam etti. Yerel yönetimlere geldiğimizde 2004 de yerel kalkınma başlıyor dedik. Yerel anlamda alt yapı yok, üst yapı yok, ulaşım, trafik, sosyal, kültürel anlamda her tarafta problemler. Yerel kalkınma anlayışı içerisinde hanlar, hamamlar, kümbetler, türbeler, kışlalar, surlar, namazgahlar hepsi birden ayağa kalktı. 2009’a geldik işimiz hizmet gücümüz millet dedik ve yola devam ettik. 2014 de geldik daima hizmet daima millet dedik yolumuza devam ettik. 2019’a geldik tevazu, samimiyet, gayretle memleket işi gönül işidir ve gönül belediyeciliğini ihdas ettik” şeklinde konuştu.

Son dönemlerde Ak Partinin bir şey yapmamış gibi gösterildiğine değinen Gürkan, “ Son süreçte özellikle parti 20 yıldan beri hiçbir şey yapmamış gibi büyük bir dünya krizi ile beraber yaşadığımız pandemi ve ekonomik daralmanın global anlamda Türkiye’ye yansımaları ister istemez bizi de etkiliyor. Ama bunu el birliğiyle gönül birliğiyle el ele aşacağız” diye konuştu.

“ İstikrarlı ve insan odaklı bir yönetim anlayışı ile yolumuza devam ediyoruz”

Türkiye’nin güçlü bir ülke olmasını istemeyenlerin ülkeye verdiği zararların bitmediğini vurgulayan Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, “ İlk dönemlerde darbe girişimleri, PKK terör örgütünün ciddi manada desteklenmesi her bölgeden saldırması bunun devamında FETÖ terör yapılanmasının ülkemize verdiği zarar hiç bitmiyor. Akabininde de ekonomik saldırı bunların tamamı güçlenen bir lider büyüyen Türkiye’nin güçlü bir Türkiye’nin önünün kesilmesi hesabı vardı. Ülkeyi parçalama hesapları vardı. Ama hiçbir hesap tutmadı. Sadece huzurlu, istikrarlı ve insan odaklı bir yönetim anlayışı ile yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Parti olarak istişarelerin önemli olduğuna dikkat çeken Malatya Milletvekili MKYK üyesi Öznur Çalık da, “ Parti olarak dünyanın en fazla üyesine olan bir sivil toplum örgütüdür. Parti olarak istişaremizin bizim en önemli ayağımız ve icraatımız. Partimizin kurulduğu andan itibaren danışma toplantılarımızı yaparız. 20 yıl devam ettiğimiz danışma toplantılarımızın uzun bir ara pandemiden sonra yapmış oluyoruz. Ak Parti 20 yaşında biz Ak Parti olarak 20 yıldır Türkiye’ye hizmet ediyoruz. Ak Partinin 20 yılını birinci dönem olarak görüyoruz. Şimdi sıra Ak Partinin ikinci 20 yılında. Türkiye’yi ikinci 20 yılda hizmet etmek adına emin adımlarla hep birlikte yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan toplantıya İl Başkanı İhsan Koca, Ak Parti MKYK üyesi Milletvekili Öznur Çalık, Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Özlem Pelitoğlu, Muhammed Sinan Özhüsrev, İlçe Belediye Başkanları, il ve ilçe parti teşkilat mensupları ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

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