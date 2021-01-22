AK Parti Battalgazi Kadın Kolları’nın yeni yönetimi belli oldu

AK Parti Malatya’nın Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na yeniden atanan Ebru İnanç, yönetim kurulu listesini açıkladı.

Kadın Kolları Başkanı İnanç, yeniden göreve geldikten sonra ilk işi olarak yönetim kurulu üyelerini belirlediklerini kaydederek, "Bildiğiniz üzere 2017’de devraldığımız bu göreve, Kadın Kolları Genel Başkanımız Lütfiye Selva Çam’ın tensipleriyle yeniden atanmış bulunmaktayız. Bu süre içerisinde şahsıma destek olan başta İl Başkanımız İhsan Koca, İlçe Başkanımız Basri Kahveci ve Kadın Kolları İl Başkanımız Özlem Pelitoğlu olmak üzere diğer tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Yönetim Listesini oluştururken çeşitli istişareler yaptıklarının altını çizen İnanç, “Göreve yeniden atanmamızla birlikte hiç zaman kaybetmeden çalışmalarımıza başlayarak, yönetimimizi oluşturmaya başladık. Birlikte çalışacağımız dava arkadaşlarımızla parti binamızda tek tek görüşüp istişarelerde bulunarak Battalgazi’mize hizmet edecek ak kadroları oluşturmaya, şekillendirmeye başladık" dedi.

Ebru İnanç ve yeni yönetimine başarılar dileyen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Yeni yönetimimiz Battalgazimize, Malatyamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Ak teşkilatlar olarak partimizi 2023 hedeflerine ulaştırmak adına var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Güder’den hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanlığı’na yeniden atanan Ebru İnanç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnanç ve yönetimine muvaffakiyet diledi. İlçe Başkanlığına yapmış olduğu ziyarette konuşan Başkan Güder, “Geleceğin teminatı gençlerimizi yetiştirecek olan siz değerli ablalarımı, kardeşlerimi kutluyorum. Sizler bizim baş tacımızsınız. AK Parti’nin kuruluşunda yer almış ve sonrasında birçok çeşitli birimlerde görevler yapmış bir kardeşiniz olarak, uzun süre Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ile çalışma fırsatı bulduk. Bu birimlerimizin önemini belki de en iyi müşahede eden kardeşlerinizden bir tanesiyim. Kadınlarımız çalışırken daima bir anne şefkati ile çalışırlar. Kadınlar çalışırken geleceği inşa etmek için çalışırlar, çok geniş düşünürler. Bu çatı altında bulundukları için, bu çatı altında canla başla çalıştıkları için her bir arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bugün AK Parti iktidardaysa hiç kuşkusuz bunda en büyük pay sahibi kadınlarımızdır. Bu vesile ile tekrardan yeni yönetiminizin Battalgazimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İnanç başkanlığındaki Kadın Kolları Yönetim Kurulu listesi ise şu şekilde:

"Arzu Taştan, Azime Kantiyan, Büşra Köksal, Demet Yılmaz, Ela Bozdemir, Emine Bükte, Esra Arkın, Esra Öner, Fadime Konakçı, Gülsüm Ulusoy, Hacer Aslan, Hacer Öktem, Hanife Sevinçhan, Hatice Ceylan, Hülya Yetkin, Merve Ökmen, Mine Karagöz, Naime Çiçek, Neriman Urtekin, Nesibe Canseven, Nevin Benli, Nigar Sönmez Orhan, Remziye Arslan, Sevgi Karataşçı, Sibel Argalı, Sultan Akçin, Sunay Kılıç, Zeliha Yetkin, Zeynep Kılıç, Sevim Şaşa, Neşe Sarıkaya, Nafiye Özdemir, Fatma Dinç, Şeyda Telingül, Eda Özdemir, Sibel Duran, Zeynep Şanlı, Remziye Kolak, Zeynep Çolak, Sonay Alper, Serap Kıvrak, Fatma Doğan, Saime Çeker ve Latife Topsakal.”