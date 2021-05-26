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Ahır yangınında bir hayvan telef oldu

Malatya’nın Darende ilçesinde bir ahırda çıkan yangında içeride bulunan bir inek telef oldu.

MALATYA 26.05.2021, 13:21
Ahır yangınında bir hayvan telef oldu

Malatya’nın Darende ilçesinde bir ahırda çıkan yangında içeride bulunan bir inek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Darende İlçesi Darıca Mahallesi’nde Zeynel Genç’e ait ahırda meydana geldi. Ahır yangınına Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Darende ilçesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangın sonucu ahir da bir inek telef oldu.

Henüz nedeni bilinmeyen yangınla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.
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