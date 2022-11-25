ABD ile İnönü Üniversitesi arasında dil eğitiminde iş birliği

ABD Büyükelçiliği İngilizce Eğitim Ataşesi Roger Cohen ve Eğitim Ataşeliği Eğitim Programları Koordinatörü Aycan Yaman, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rektör Kızılay’ı ve Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) bölümünü ziyaret ederek, dil eğitiminde iş birliği konusunda görüşme yaptı.

Roger Cohen ziyaretinin başlangıcında, İngiliz Dili Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülten Genç ve İngiliz Dili Eğitimi öğretim elemanları ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin Sis’i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Cohen, İngiliz Dili Eğitimi programı ve Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerine “İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar ve Sınıf Yönetimi” konulu seminer verdi.

Seminerin sonunda ABD Büyükelçiliği İngilizce Eğitim Ataşeliğinin İngilizce eğitiminde öğrencilere, öğretmen adaylarına ve İngilizce öğretmenlerine sunduğu imkanlardan bahseden Cohen, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, Eğitim Ataşeliği Eğitim Programları Koordinatörü Aycan Yaman, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin Sis, Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülten Genç, Öğr. Gör. Dr. Aysel Deregözü, Öğr. Gör. Emrah Boynukara ve Arş. Gör. Betül Kınık da katıldı.

Cohen, Rektör Kızılay’a ABD Büyükelçiliği İngilizce Eğitim Ataşeliği ile İnönü Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi programı arasında gerçekleştirilebilecek işbirliği ve proje imkanlarından bahsetti.

İnönü Üniversitesinin başta sağlık alanında olmak üzere birçok alanda etkin ve başarılı bir üniversite olduğunu belirten Kızılay, Cohen’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Aslantepe tanıtım kitabı ve İnönü Üniversitesi tanıtım kitabını hediye etti.