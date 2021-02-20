17 ekiple 81 iş yeri denetlendi

Malatya’da 17 ekip ile yapılan Yasa Dışı Bahis uygulaması ve siber denetimde 81 iş yeri kontrol edildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 17 ekip ile yapılan Yasa Dışı Bahis ve Siber Denetim Uygulamasında, 81 iş yeri denetlendi. 758 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

10 şahsa sosyal mesafe kurallarına uymamaktan ve 1 iş yerine sigara ve açıktan alkol satışı sebebiyle cezai işlem uygulandı.