17 bin istihdam Sadıkoğlu’na ödül getirdi

Görev süresi boyunca Malatya’daki istihdam sayısının artması için nitelikli yatırımcıları davet eden ve 4 yılda 17 bin ek istihdam alanları oluşmasını sağlayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na, Altın Kayısı Ödül töreninde “Üreten Malatya Özel Ödülü” verildi.

Spikerler Platformu tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Altın Kayısı Ödülleri Malatya’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Malatya’nın istihdamına katkılarından dolayı “Üreten Malatya Özel Ödülü” MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na takdim edildi.

“Bir hemşehrimizin duası bize yeter”

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende ödülünü Spikerler Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Cengizhan Kaya’nın elinden alan Başkan Sadıkoğlu, “Peygamber Efendimizin ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ sözü ile konuşmama başlamak istiyorum. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak en önemsediğimiz konu her daim istihdam oldu. İç göçün, olumsuz olayların ve terörün önünü kesebilecek en önemli unsur istihdamdır. Göreve geldiğimizde 33 yıl önce kurulmuş OSB’mizde 22 bin istihdam vardı. Gayretlerimizde 4 yılda 17 bin ek istihdam sağladık. Birçok insanın evine ekmek götürmesine vesile olduk. Bizler Allah’ın rızası için bu işleri yapıyoruz. Bir hemşehrimizin duası bize yeter. Koltuktan güç almak değil, güç vermek hedefiyle Malatya ekonomisini büyütme gayreti içerisindeyiz” dedi.

“Malatya’mız özel bir şehir”

Ödül alan herkesi kutlayan Başkan Sadıkoğlu, “Malatyalılar olarak bizler sanata ve sanatçıya değer veririz. Malatyalılar özellikle kayısıdan aldığı zekâyla sanat, siyaset ve iş dünyasında çok başarılı işlere imza atıyor. Malatya’mız iki Cumhurbaşkanı çıkarmış, birçok siyasetçi ve sanat insanı

çıkarmış özel bir şehir. Bizler de bununla gurur duyuyoruz. Siz değerli misafirlerimizi de Malatya’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ödül alan herkesi kutluyor, emeklerinden dolayı başta Spikerler Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Cengizhan Kaya Bey’e, Spikerler Platformu Malatya Temsilcisi Akif Kaplan’a ve tüm ekibe teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.