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Yol temizlik çalışmaları devam ediyor

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla yol kenarına atılan çöplerle birlikte ot temizliği ve yoğun yağış sonrası yolda biriken tortular temizleniyor. Her mahallede devam eden yol temizlik çalışmaları son olarak Zığra Mahallesi ile devam etti.

KÜTAHYA 17.08.2022, 10:36
Yol temizlik çalışmaları devam ediyor

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla yol kenarına atılan çöplerle birlikte ot temizliği ve yoğun yağış sonrası yolda biriken tortular temizleniyor. Her mahallede devam eden yol temizlik çalışmaları son olarak Zığra Mahallesi ile devam etti.

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