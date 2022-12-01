Yeni yılın planlaması yapıldı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürleri ile planlama ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Emre, Gediz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özyurt ve Kütahya İlçe Halk Eğitim Merkezi müdürleri katıldı.

Toplantıda 2023 yılında açılacak kurslar ve yapılacak işlemlerin planlaması gerçekleştirildi.

Aile Okulu Projesi, Köy Yaşam Merkezleri Projesi ve diğer kurum kuruluşlarla işbirliği ile açılacak olan kursların sayısını arttırmak adına görüş alışverişinde bulunuldu.