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Bakan Akar: "Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 4 bin 500 radikal DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getiren Türkiye, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütleri ile mücadele için her türlü iş birliğine hazırdır."
Bakan Akar: "(ABD’li yetkililerin olası harekata karşı açıklamaları) Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Bizler de hassasiyetlerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi anlamaları gerektiğini vurguladık."
Yeni yılın planlaması yapıldı
Kütahya’nın Gediz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürleri ile planlama ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
KÜTAHYA 01.12.2022, 15:40
Kütahya’nın Gediz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürleri ile planlama ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Emre, Gediz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özyurt ve Kütahya İlçe Halk Eğitim Merkezi müdürleri katıldı.
Toplantıda 2023 yılında açılacak kurslar ve yapılacak işlemlerin planlaması gerçekleştirildi.
Aile Okulu Projesi, Köy Yaşam Merkezleri Projesi ve diğer kurum kuruluşlarla işbirliği ile açılacak olan kursların sayısını arttırmak adına görüş alışverişinde bulunuldu.