Yaylacık Ormanları’nda yılkı atlarına yem desteği

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yaban hayatına destek için aralıklarla yemleme çalışması yapıyor. Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yaylacık Ormanlarında yaşamlarını sürdüren yılkı atları için yemleme çalışması yapıldı.

Yemleme çalışması ile saman, bayat ekmekler ve simitler yaban hayvanları ve yılkı atları için doğaya bırakıldı. Yılkı atları için yemleme çalışmasına katılan Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Karın yağması ile yabani hayvanların bu zor şartlarda sıkıntı yaşayacağını düşündüğümüz için yemleme çalışmaları yapıyoruz. Bölgedeki hayvanların beslenmeleri için yem, saman ve ekmek tedarikinde bulunup, zorlu koşullarını biraz olsun hafifletmeye çalışıyoruz. Mevsimsel şartlardan ötürü yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına verdiğimiz bu destekte emeği geçen tüm personelime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yemleme çalışmalarına Bölge Müdürü Hasan Keskin, Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ, Orman İşletme Şefleri ve Muhafaza Memurları katıldı.