Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Altınkent köyündeki yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, köy sakinlerinden Murat Olgun’a ait evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören komşular tarafından itfaiyeden yardım istedi. Alevlere teslim olan evi söndürmek için köylüler seferber olurken, ihbarın ardından Altınkent köyüne Gediz Belediyesi ve çevre beldelerden çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat süren yangında evin alt katında bulunan saman balyaları yüzünden itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

İtfaiye ve köylülerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.