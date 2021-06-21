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Vatandaşların ’Babalar Günü’nü kutladı

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ali Çelik, Babalar Günü dolayısıyla Zafertepe Mahallesinde yaşayan Hasdemir ailesinin evine konuk oldu.

KÜTAHYA 21.06.2021, 13:46
Vatandaşların ’Babalar Günü’nü kutladı

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ali Çelik, Babalar Günü dolayısıyla Zafertepe Mahallesinde yaşayan Hasdemir ailesinin evine konuk oldu.

İkisi yenidoğan ikiz olmak üzere 4 kız babası olan Ahmet Hasdemir’in Babalar Günü’nü kutlayan Vali Çelik, aileyle bir süre sohbet edip taleplerini dinledi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu belirten Hasdemir ailesi, Vali Çelik’e anlamlı ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
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