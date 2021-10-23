Vali Çelik’ten gençlere: "Hayatı kısa video ve görsellerle anlayamazsınız"

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde düzenlenen ’Kitap, Kariyer Günleri” ilgi gördü.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde düzenlenen etkinliğin açılış töreninde konuşan Vali Ali Çelik, okumanın ve okuma alışkanlığı kazanmanın önemine dikkat çekti. Eğitimin temel dinamiğinin anlamak, hissetmek ve içselleştirmek olduğunu belirten Vali Çelik, “İki yönlü eğitim sistemi var: beceri geliştirilmesi ve ahlakın büyütülmesi. Okumak; hayatı anlamanın, bireylerin hem kendi hayatlarına bakışları hem de dünyanın bütün perspektifiyle ayaklarının altına seriliş hikâyesinin başlangıç noktası. Her bir kitapla başlayan serüven bizim düşünce dimağımızı, bakış açımızı değiştirir” dedi.

“Hayatı kısa video ve görsellerle anlayamazsınız”

İnternet kullanımının okumanın gücünü unutturmaması gerektiğinin altını çizen Vali Çelik, “Dünya bir yarış içinde, bunun bir tarafı sınavlara diğer tarafı hayata hazırlık süreci. Okumanın gücünü, okudukça öğrenmenin gücünü gençler internet dünyasında unutabiliyorlar. Hayatı, kısa video ve görsellerle daha iyi anladıklarını, hayatı daha kalıcı kıldıklarını düşünüyorlar; ama bu düşünce içinde ciddi bir yanılgı barındırıyor. Gençlerimiz okuma alışkanlığı kazanmaz, hayatı kısa videolardan ibaret algılamaya devam ederse toplumumuz ve geleceğimiz sıkıntıya düşer. İnternetin sağladığı imkanlar muhakkak dünyamıza başka bir çehre kazandırıyor; ama hiçbiri kitabın yerini, kitabın bize sunduğu gücü ve geleceği yerine konamaz. Temennimiz internet dünyasının sağladığı imkanlardan pozitiflerini almaları ve kitap okumanın hazzını yaşamaları” diye konuştu.