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Vali Çelik’ten gazilere: "24 saat emrinizdeyim"

“24 saat emrinizdeyim” dediği şehit aileleri ve gazilerin her fırsatta yanında olan Kütahya Valisi Ali Çelik, Gaziler Günü’nde de onları yalnız bırakmadı.

KÜTAHYA 19.09.2021, 20:20
Vali Çelik’ten gazilere: "24 saat emrinizdeyim"

“24 saat emrinizdeyim” dediği şehit aileleri ve gazilerin her fırsatta yanında olan Kütahya Valisi Ali Çelik, Gaziler Günü’nde de onları yalnız bırakmadı.

Vali Ali Çelik, ilk ziyaretini Kıbrıs Barış Harekâtı gazisi Hüseyin Akça’ya yaptı. Akça’nın Gaziler Günü’nü tebrik eden Vali Çelik, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu. Kıbrıs Barış Harekatı’ndaki mücadele anılarını Vali Çelik’le paylaşan Akça, ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyledi, teşekkür etti.

Şehitlik ve gazilik unvanının Türk milleti için övünç kaynağı olduğunu söyleyen Vali Çelik, “Bugün sizler sayesinde huzurla yaşıyor; geleceğe güvenle bakıyoruz. Allah sizlerden razı olsun” dedi.

Vali Çelik daha sonra gaziler Mustafa Aydın Agahoğlu ile Tecelli Gazioğlu’nu evlerinde ziyaret ederek Gaziler Günü’nü tebrik etti.

Minnet duygularını ifade eden Vali Çelik, “Gazilerimiz de şehitlerimiz gibi bu vatan uğruna canlarını hiçe sayan kahramanlarımız. Devletimiz tüm imkanlarıyla sizlerin ve kıymetli emanetlerinizin yanında. Kahramanlıklarınızı ve fedakarlıklarınızı nesilden nesile aktarmak bizim vazifemiz, bunun için çalışıyoruz” dedi.

Vali Çelik’in her zaman kendileriyle yakından ilgilendiğini söyleyen gaziler, ziyareti dolayısıyla teşekkür ettiler.

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