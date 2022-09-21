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Vali Çelik, Hisarcık Güldüren yolunda incelemelerde bulundu
Kütahya Valisi Vali Çelik, 1. kat asfaltı tamamlanan Hisarcık ilçesi Güldüren yolunda incelemelerde bulundu.
KÜTAHYA 21.09.2022, 10:47
Kütahya Valisi Vali Çelik, 1. kat asfaltı tamamlanan Hisarcık ilçesi Güldüren yolunda incelemelerde bulundu.
Vali Çelik, İl Özel İdaresi kaynaklarıyla 1. kat asfaltı tamamlanan 4,8 km uzunluğundaki yolun vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.
İncelemeleri esnasında Vali Çelik’e Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan eşlik etti.
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