Vali Ali Çelik Domaniç’teki projeleri yerinde inceledi

Kütahya Valisi Ali Çelik, Domaniç ilçesine, tarih ve kültür turizmi için yapılan ve yapılacak olan pojeleri yerinde inceledi.

Doğası ve Tarihi Mirası ile ön plana çıkan Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, Osmanlı döneminden kalma Domaniç’in Berçin Köyünde ki Gözetleme Kulesi, Kayıların Domaniç’e kurduğu Ebe Çadırı alanı ve Osmanlı’nın Bizans’la yaptığı ilk Domaniç Savaşında şehit düşen Ertuğrul Beyin oğlu Savcı Beyin türbesinde yapılması planlanan projeleri yerinde inceleyen Vali Çelik Projelerin bir an önce yapılması için hemen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Vali Ali Çelik’in Kütahya Protokolünün de hazır bulunduğu Domaniç Ziyaretinde, Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ve Çukurca Beldesi Belediye Başkanı Emin Taşgın yapılacak olan projeler ve yerler konusun da Vali Çelik’i bilgilendirdiler.

Vali Çelik, Domaniç’te yapımı devam eden İlçe Hastanesi inşaatı, Gençlik evleri projelerini ve Ilıcaksu Köyü Sarıkız Mesire alanını da inceledi.