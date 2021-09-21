"Üniversite öğrencileri sıkıntı yaşamayacak"

Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında yapıldı. Kütahya’nın öğrenciler için güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu söyleyen Vali Çelik, “Şehrimize emanet olarak gördüğümüz öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin herhangi bir problem yaşamaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) öğrenci ve akademisyenlerine huzurlu ve güvenli bir eğitim-öğretim ortamı oluşturulması için Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında yapılan toplantıda üniversite yerleşkesi, öğrenci yurtları ve çevresi için alınan güvenlik tedbirleri değerlendirilerek alınması gereken ilave tedbirler istişare edildi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ile KSBÜ Rektörü Vural Kavuncu, üniversitelerin genel durumu hakkında bilgiler verdi.

2021-2022 akademik yılında DPÜ’de 44 bin 932, KSBÜ’de 5 bin 600 öğrencinin eğitim alacağını belirten Vali Çelik, huzurlu ve güvenli bir eğitim-öğretim ortamı için tüm tedbirlerin alınacağını ve ilgili kurumların iş birliği içerisinde çalışacağını söyledi.

Kütahya’nın öğrenciler için güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu söyleyen Vali Çelik, “Şehrimize emanet olarak gördüğümüz öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin herhangi bir problem yaşamaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Görüş ve önerilerin ardından sona eren toplantıya; DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, KSBÜ Rektörü Vural Kavuncu, Vali Yardımcısı Hasan Erkal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Gayret ile ilgili şube müdürleri katıldı.