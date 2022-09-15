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Tepecikspor sezonu açtı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Tepecikspor, Ada stadında sezon açılışı gerçekleştirdi.
KÜTAHYA 15.09.2022, 10:26
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Tepecikspor, Ada stadında sezon açılışı gerçekleştirdi.
Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Tepecikspor Ada stadında şampiyonluk havasında açılış gerçekleştirdi.
Tepecikspor’un oyuncu kadrosu ve yönetimi tanıtımı sonrası Kulüp yönetimi ve ASKF yetkilileri tarafından konuşmalar gerçekleşti.
Dua ve ardından Kurban kesimi sonrası hazırlık maçı gerçekleştirildi. Uşak Budaklar spor ile yapılan hazırlık maçı sonucunda karşılaşma Tepecikspor’un 5-1’lik galibiyeti ile son buldu.
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|6
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|6
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|10
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|6
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|1
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|P
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|10
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|10
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|5
|10
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|4
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|6
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
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|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
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|6
|8
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|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
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|6
|6
|16. Everton
|6
|4
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|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
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|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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