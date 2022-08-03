Kütahya Belediyesi ekipleri, daha temiz ve sağlıklı bir şehir için temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşlara yaşanabilir bir kent bırakmak için çevre temizliğine büyük önem veren Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Ekipler, yürüttükleri rutin faaliyetler çerçevesinde son olarak Ağaçköy Mahallesi’nde bulunan Regülatör piknik alanı, Balıklı Mahallesi ve Servi Mahallesi’nde süpürme, kaldırımlarda büyüyen bitkilerin temizliği ve genel mıntıka temizliği yaptı.