Tavşanlılı öğrenciler yerinde inceledi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri gezi etkinliği ile bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiler. Kuruluştan Kurtuluşa 2023 Gençlik projesi çerçevesinde Tavşanlı Belediyesi ile işbirliği yapılarak Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi 10. ve 11.sınıf öğrencilerinden 27 kişilik grup Biyoloji öğretmenleri Dilek Uygun ve Şüheda Binboğa rehberliğinde Dumlupınar Üniversitesi Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi ve Çavdarhisar Aizanoi’ ye gezi düzenlediler.

Hekim Sinan merkezinde tıbbi bitkileri yerinde inceleme ve tanıma fırsatı bulan öğrenciler, ayrıca Çavdarhisar Aizanoi’ye de giderek tarihi bilgiler aldılar.