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Tavşanlı’da uyuşturucu kullanmak amacıyla toplanan 4 kişi gözaltına alındı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu kullanmak amaçlı toplandıkları iddiasıyla 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

KÜTAHYA 13.08.2022, 11:10
Tavşanlı’da uyuşturucu kullanmak amacıyla toplanan 4 kişi gözaltına alındı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu kullanmak amaçlı toplandıkları iddiasıyla 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçede uyuşturucu kullanımını önlemek amaçlı yapılan çalışmalar neticesinde, Çukurköy Sanayi sitesi içerisinde şüpheli şahısların düzenek kurarak uyuşturucu kullanmak amaçlı toplandıkları şeklinde bilgisi edinilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyon sonucu E.M., H.Ö., E.G. ve E.G. isimli şüpheliler uyuşturucu içiminde kullanılan payp ve içerisinde bir miktar metamfetamin maddesi ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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