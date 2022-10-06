Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Kütahya karayolu Kayıköy Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya’dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan İbrahim İ. idaresindeki 43 KE 717 plakalı otomobil ile Mehmet Ö. idaresindeki patates yüklü 43 ACS 870 plakalı pikap çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim İ., aynı araçta bulunan Fatma İ. ve Eşe İ. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.