Tavşanlı’da trafik kazası; 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Hanımçeşme Mahallesi Adliye Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, E.İ. yönetimindeki 43 HB 349 plakalı minibüs ile çevre yolu üzerinde Kütahya istikametine seyir halinde iken, önünde seyir halindeki F.Y. idaresindeki 43 UT 797 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs sürücüsü ile yolcu S.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavşanlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.