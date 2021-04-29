Tavşanlı’da silahlı kavga: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde akşamüstü meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı’nda M.İ. ile E.E. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa süre sonra, M.İ. evine girip silahla döndü. M.İ. tek kırma tüfekle ateş ederek E.E.’yi ayağından vurdu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından, yaralı E.E.’ye ilk müdahale yapıldı. M.İ. ise ateş edilen tüfek ile birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.