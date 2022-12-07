Tavşanlı’da otizmli gençlere kişisel bakım

Tavşanlı Gençlik Merkezi ile Tavşanlı Berberler ve Kuaförler Odası’nın ortaklaşa düzenlediği etkinlikte otizmli gençlerin kişisel bakımları gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Sert, engellerin engelsiz yaklaşımlarla aşılacağını söyledi. Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Onur Düvenli ise her zaman engellilerin yanlarında olduklarını belirterek bu tür organizasyonların devam edeceğini dile getirdi.

Saç traşı ve kişisel bakımları yapılan gençlerin çok mutlu belirten Düvenli, "Yaptığımız bu çalışmada engelli kardeşlerimizin saç ve kişisel bakımlarını yaptık. Camia olarak bizler de varız demek için buradayız. Her zaman engellilerimizin yanındayız. Onlara destek olarak ilgi göstererek değer vererek bütün engellerin aşılacağını gösterebiliriz. Bunun için camia olarak her şeyi yapmaya hazırız"diye konuştu.

Müdür Düvenli, etkinliğe destek veren meslektaşlarına teşekkür etti.