Tavşanlı’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tavşanlı ilçesi Tepecik yolu Çardaklı Mahallesi yol ayrımında motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı istikametinden gelen ve Çardaklı yoluna dönmeye çalışan M.G. İdaresindeki 16 ARK 469 plakalı otomobil ile Tepecik’ten Tavşanlı istikametine giden Ahmet Afşar’ın kullandığı 43 U 5135 plakalı motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada, otomobil sürücüsü M.G. hafif yaralanırken, motosiklet sürücüsü Ahmet Afşar ise ağır yaralandı.

Yaralı motosiklet sürücüsü, 112 ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç.Dr Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine daha sonrada Eskişehir Osman Gazi Hastanesine sevk edildi.