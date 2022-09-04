Tavşanlı’da konser izleyicileri uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Tavşanlı ilçesinde sanatçı Atiye’nin konseri izleyicilerine uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.

Konuyla ilgili Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliğimizce İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" Narkorehber " ve "UYUMA" projelerinin tanıtımı çerçevesinde Tavşanlı ilçesi Cumhuriyet meydanında sanatçı Atiye’nin konserinde yapılan etkinlikte yaklaşık 5 bin kişiye ulaşılmıştır. Konser etkinlik alanında Narkonokta” ve “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde 500 kişiye broşür dağıtılarak farkındalık oluşturulmuştur" denildi.