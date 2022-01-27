Tavşanlı’da kamu personeline afet farkındalık eğitimi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kaymakamlık bünyesinde görev yapan kurum amirleri ve personele Afet hakkında bilgilendirme yapılarak eğitim verildi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Tavşanlı Kaymakamlığı bünyesinde görev yapan kurum amirleri ve tüm personele Afet Farkındalık eğitimi verildi.

Afet Farkındalık eğitiminde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için alınacak tedbirlere ve zorunlu deprem sigortası yaptırmanın önemine vurgu yapıldı.

“Deprem anı çök kapan tutun” tatbikatının icra edildiği eğitimde ayrıca, e-devlet üzerinden öğrenilen güvenli toplanma alanlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eğitimin ardından afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşımıza ulaşmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen AFAD Acil mobil uygulaması ve AFAD Gönüllüğü tanıtıldı.