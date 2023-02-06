Tavşanlı’da işçi servisi devrildi: 14 yaralı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Balıköy yolu Kışlademirli köyü yakınlarında meydana geldi.
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Balıköy yolu Kışlademirli köyü yakınlarında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Yaşar İ. (55) idaresindeki 43 ACP 543 plakalı minibüs, Tavşanlı ilçesi istikametinden Kışlademirli köyü yönüne seyir halindeyken yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, araçta yolcu olarak bulunan orman işçileri Mustafa S. (48) , Muhammed B. ( 28),İbrahim A.(44) Kamil Ş. (58), Ahmet Y. (43), Memiş Y. (58) Şerif Ş. (20), Süleyman A. (53) Emrullah C. (26) Ramazan U. (32), Ümit D.(35), Halil A. (54), Semih Y. (20),İsmail Ş. ( 33) isimli işçiler hafif bir şekilde yaralandı.
Yaralılar ambulans ile Tavşanlı Devlet Hastanesi ve Kütahya Evliya Çelebi Hastanesine sevk edildi.
İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.